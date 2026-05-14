بغداد.. إغلاق المنطقة الخضراء بالتزامن مع التصويت على حكومة الزيدي

شفق نيوز– بغداد

قررت السلطات العراقية، اغلاق المنطقة الخضراء التي تضم مبنى البرلمان ومقار حكومية بالتزامن مع جلسة التصويت على الحكومة الجديدة برئاسة المكلف بتشكيلها علي الزيدي، المقررة اليوم الخميس.

وأفاد مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، بإغلاق المنطقة الخضراء وسط العاصمة من جهة شارع مطار بغداد، مع السماح فقط لحاملي الباجات بالدخول، وذلك ضمن الاستعدادات لعقد جلسة مجلس النواب للتصويت على الكابينة الوزارية الجديدة.

وأضاف المصدر أن الإغلاق سيبدأ بعد منتصف نهار اليوم، مشيراً إلى أن المنطقة حالياً مفتوحة (حتى وقت إعداد الخبر).

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي، جلسته عند الساعة الخامسة من مساء اليوم الخميس للتصويت على الكابينة الوزارية للحكومة الجديدة برئاسة علي الزيدي.

ويأتي ذلك بعد جدل سياسي استمر خلال الأيام الماضية بشأن توقيت إعلان الكابينة الوزارية، في ظل استمرار الخلافات بين بعض القوى السياسية حول توزيع الحقائب الوزارية.

وكان الزيدي قد كُلّف من قبل رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة في 27 نيسان/أبريل 2026 خلفاً لـمحمد شياع السوداني.