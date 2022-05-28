بغداد.. غرفة عمليات لمواجهة "الحمى النزفية"

شفق نيوز / أعلن محافظ بغداد، محمد جابر العطا، يوم السبت، تشكيل غرفة عمليات مشتركة، لوضع خطط توعوية عاجلة، من شأنها التصدي لفيروس "الحمى النزفية" الذي تفشى مؤخراً في معظم المحافظات العراقية.

وكانت وزارة الصحة العراقية، قد أعلنت في آخر إحصائية لمصابي الحمى النزفية، وصول العدد الإجمالي إلى 98 شخصاً "قابلة للزيادة"، وذلك منذ ظهوره في البلاد وحتى اللحظة.

وقال العطا، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "غرفة العمليات ضمت محافظة بغداد وعضوية عدد من المديرين العامين والمسؤولين في وزارتي الصحة والبيئة، والجهات ذات العلاقة، ويتضمن عملها وضع خطة عاجلة للتوعية وتنفيذ حملة موسعة للوقاية من الحمى النزفية وإرسال الفرق الرقابية والتفتيشية في عموم الأسواق والمناطق السكنية والمجازر لمتابعة مدى تنفيذ إجراءات وزارة الصحة للحيلولة دون وقوع إصابات جديدة في الحمى النزفية".

بحسب البيان، أكد مدير عام دائرة التوعية والإعلام البيئي، أمير علي الحسون، أن "الدائرة ملتزمة في تنفيذ أي جهد توعوي صحي وبيئي وبالتنسيق مع محافظة بغداد ووزارة الصحة في تعزيز مفاهيم التوعية في مجمل القضايا الصحية والبيئية منها هذه الحملة بخصوص الحمى النزفية، والتي تلقى اهتمام خاص من وزير البيئة وكالة د. جاسم الفلاحي".

واتخذت محافظات البلاد كافة، إجراءات وقائية وتدابير محكمة لمواجهة "الحمى النزفية"، ومحاولة منع ظهوره في عدد منها، وذلك رغم عدم معرفة كيفية مكافحته بشكل كامل.