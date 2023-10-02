بغداد على موعد مع "زخّات" مطرية وبرد في كوردستان

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الإثنين، حصول "زخّات" مطرية في بعض مناطق العاصمة بغداد، في حين اشار الى سقوط أمطار متوسطة الشدة وغزيرة في إقليم كوردستان ما يبشر بـ"شتاء مبكر".

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن "التوقعات تشير الى تشكل غيوم وفرص سانحة بتساقط الأمطار تدريجياً صباح اليوم الإثنين خاصة في الاقسام الشمالية مع فرصة ضئيلة لزخات في شمالي العاصمة بغداد بقطرات مطر متباعدة".

ولفت الى ان "الفرص تضعف عصراً وتعود مجدداً يومي غد الثلاثاء ونهار الأربعاء حيث من المتوقع ان تشكل حدوث أمطار متوسطة الشدة إلى رعدية في الاقسام الشمالية وقد تغزر ببعض الأماكن".

واشار الزيادي الى أن "هناك فرصاً لزخات متفرقة عشوائية متاحة أيضاً غداً ونهار الأربعاء في أجزاء متفرقة في العاصمة بغداد والرمادي واقسامها الغربية".