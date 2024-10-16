بغداد على موعد مع تظاهرات ابتداء من الغد وحتى نهاية الأسبوع المقبل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الأربعاء، بأن هناك تحضيرات لانطلاق عدة تظاهرات في العاصمة بغداد ابتداءً من يوم غد الخميس وتستمر لنهاية الأسبوع المقبل، مؤكداً أن هنالك خمس تظاهرات تمت الدعوة إليها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، "يوم غد الخميس، هناك نية لمجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة والمعين المتفرغ بالتظاهر في الساعة الثامنة صباحاً أمام مبنى وزارة المالية للمطالبة بزيادة رواتبهم".

ولفت المصدر إلى أن "مجموعة من شريحة مشروع (داري) السكني، بالإضافة إلى تظاهرة لشرائح اجتماعية ومنتسبي عدد من النقابات ينوون التظاهر في الساعة الثامنة صباحاً أمام مبنى وزارة الإعمار والإسكان ضمن منطقة العلاوي في جانب الكرخ، للمطالبة بشمولهم بقطع الأراضي أو وحدات سكنية مجانية".

وبين المصدر أن "يوم الأحد المقبل هناك نية لمجموعة من جرحى وزارة الداخلية ممن لديهم نسبة عجز 60% فما فوق، بالتظاهر في الساعة الثامنة صباحاً أمام الهيئة العامة للتقاعد ضمن منطقة الشواكة في جانب الكرخ من بغداد يطالبون بزيادة مخصصات الخطورة".

أما يوم الاثنين المقبل، فقد نوه المصدر إلى "نية مجموعة من أصحاب البطاقات الحمراء (غير المنتظمين في الجيش إبان النظام السابق) بالتظاهر في الساعة الثامنة صباحاً في منطقة العلاوي أسفل مجسر دمشق، للمطالبة بصرف مستحقاتهم التقاعدية".

وأشار المصدر إلى أن "يوم الأربعاء المقبل هناك نية لمجموعة من أصحاب الشهادات العليا والأوائل، بالتظاهر في الساعة الثامنة صباحاً أمام مبنى وزارة المالية، للمطالبة بإكمال كتاب الاستحداث وإرساله لمجلس الخدمة وتعينهم أسوة بأقرانهم".