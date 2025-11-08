بغداد عشية الاقتراع الخاص.. الأعلام العراقية تزيّن الشوارع والأنفاق (صور)

شفق نيوز- بغداد

تشهد العاصمة العراقية بغداد، مساء السبت، أجواء هادئة عشية انطلاق الاقتراع الخاص، في الانتخابات النيابية المقرر انطلاق التصويت العام لها يوم الثلاثاء المقبل.

وأظهرت صور خاصة بوكالة شفق نيوز، انتشار الأعلام العراقية في عدد من شوارع مركز العاصمة وأنفاقها، إلى جانب أعلام بعض القوى السياسية ولافتات المرشحين الدعائية.

وغطت الأعلام العراقية نفق التحرير وسط العاصمة مع وضع أعلام عراقية أخرى في مناطق قريبة من ساحة التحرير.

ومن المقرر أن تنطلق عند الساعة من صباح الأحد، عملية الاقتراع الخاص لعناصر الأجهزة الأمنية الذين يفوق عددهم 1.3 مليون ناخب من مختلف المؤسسات الأمنية.

أما في إقليم كوردستان، فقد بلغ عدد من يحق لهم التصويت في الاقتراع الخاص 124.312 منتسباً في وزارة داخلية الإقليم، و145.907 في وزارة البيشمركة.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المسجلين بايومترياً في عموم العراق 21.404.291 ناخباً، بينهم 20,063,773 ناخباً سيدلون بأصواتهم ضمن التصويت العام، و26,538 ناخباً في التصويت الخاص الذي يخص النازحين.

وعقب جولات التدقيق والاستبعاد التي أجرتها خلال الأشهر الماضية، أعلنت المفوضية في العراق بشكل نهائي، أن عدد المرشحين المستبعدين من السباق الانتخابي المقبل بلغ 848 مرشحاً.

وتسلمت المفوضية أكثر من 9500 مركز اقتراع موزعة في عموم المحافظات، وتحتوي كل محطة اقتراع على كاميرتين للمراقبة، فيما سيتم نصب ثلاث كاميرات في كل مركز انتخابي، بهدف توثيق مجريات العملية الانتخابية وتعزيز الشفافية في سيرها.

وبحسب المفوضية أيضاً، بلغ عدد المراقبين الدوليين أكثر من 300 ممثل عن منظمات دولية معنية بمتابعة الانتخابات، إلى جانب أكثر من ألف منظمة محلية حاصلة على تراخيص رسمية من دائرة المنظمات غير الحكومية، في حين يشارك ممثلو الأحزاب السياسية أو ما يُعرفون بـ "وكلاء الأحزاب" في مراقبة سير العملية الانتخابية بشكل مستقل عن المنظمات المدنية.