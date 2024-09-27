بغداد.. عشرات حالات التسمم بسبب "صاج بـ3 آلاف"

شفق نيوز/ أصيب أكثر من 100 بحالة تسمم خلال الـ 24 ساعة الماضية، نتيجة تناول وجبات "صاج" فاسدة من أحد المطاعم في العاصمة بغداد.

وقال مصدر خاص لوكالة شفق نيوز، إن جميع حالات التسمم تم تسجيلها في مطعم بمنطقة شهداء العبيدي، بعد تناولهم وجبة "الصاج" خلال عرض خاص بـ3 آلاف دينار للوجبة، مما جذب عدداً كبيراً من الزبائن الذين نقلوا إلى مستشفى الشيخ زايد.

من جانبه قال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن القوات الأمنية سارعت بإغلاق المطعم المتسبب بحالات التسمم وتم إلقاء القبض على صاحب المطعم وهو محتجز في مركز شرطة الخنساء للتحقيق معه.