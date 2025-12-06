بغداد "عاصمة للسياحة".. ترحيب عربي بالاختيار: لم يأت مجاملة

شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس المنظمة العربية للسياحة بندر بن فهد، يوم السبت، أن اختيار بغداد عاصمة السياحة العربية لم يكن من باب المجاملة إنما للتاريخ الذي تتمتع به العاصمة، مبيناً أن العراق كان من أول الدول من مؤسسي المنطقة السياحة العربية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بن فهد، خلال انعقاد مؤتمر "شمولية المقاصد السياحية المعاصرة" في العاصمة بغداد، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والمنظمة العربية للسياحة، وحضرها مراسل وكالة شفق نيوز.

وأضاف بن فهد، أن "هذا الموتمر الأول والذي انطلق برعاية رئيس الوزراء والذي عودنا منذ اختيار بغداد عاصمة السياحة لعام 2025 على دعم السياحة، وانها تقدم دعما كبيرا للقطاع السياحة".

وأوضح أن "اختيار بغداد عاصمة السياحة العربية ليس من باب المجاملة إنما للتاريخ الذي تتمتع به العاصمة العراقية، وتزامن باحتضان القمة العربية، والآن يتم احتضان مجلس الاجتماع العرب ومكتبه التنفيذي أول مرة في بغداد وهذا يمثل جهد تقدمه الحكومة العراقية".

وبحسب بن فهد، فإن العراق كان من أول الدول ومن مؤسسي المنطقة السياحة العربية، مردفاً: "المنطقة العربية تتمتع بتاريخ وحضارة وخدمات وجودة، لو نقارن أنفسنا ببعض الدول الأخرى لوجدنا انفسنا متقدمين عليهم بشكل كبير".

ولفت إلى أن "جائحة كورونا كانت لها تأثير على السياحة العربية ولكن السياحة عادت مره أخرى ويحق لكل مواطن الافتخار بها"، مبيناً أن "المنتدى سيناقش الحوكمة ومعاصرة المفاهيم الرقمية وحماية الييئة والأمن السياحي ودوره في التنمية المستدامة".

وأشار إلى أن "القطاع السياحي أكبر قطاع يوفر فرص وظيفية ولدينا برنامج كبير في المنظمة العربية للسياحة وهذا يكون جزء كبير مع جمهورية العراق وسنتعاون مع العراق بخصوص ذلك".

وتابع رئيس المنظمة العربية للسياحة: "لدينا عدة مشاريع وقعت مع جمهورية العراق، وستنطلق وسترى النور قريباً، فمنذ اختيار بغداد عاصمة السياحة العربية أقامت الكثير من المهرجانات وأن الحكومة العراقية بذلت جهدا كبير للترويج".

وأكمل بن فهد، أن "هذا الوطن يستحق لابناءه وان المواطن عندما يجد ضيفا زائرا يرحب به دون معرفته، وانا خلال زيارتي الأولى رأيت كرم العراقيين وإكرام الضيف، وإكرام الضيف في الدول العربية جعلها متقدمة في هذا المجال وأن السياحة تجمع الشعوب وبوابة السلام الأولى".

وختم بالقول إن "هذا الملتقى مهم وصدر في القمة العربية ورخص كل القرارات العربية للسياحة، وكان أهم القرارات العربية مساواة السياحة بالصناعة وأن السياحة مرتبطة بكل الصناعات ومحرك اقتصادي لا يستهان به وأن دول كبيرة في أوروبا تعتمد على السياحة وإيرادات ملايين الدولارات"، موضحاً أن "السياحة اليوم في الدول العربية أكبر بكثير من ما كانت قبل جائحة كورونا".