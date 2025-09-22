بغداد عاصمة للسياحة الإسلامية 2028.. على الطاولة

شفق نيوز- بغداد

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير التخطيط، ويم الاثنين، مع منظمة التعاون الإسلامي اختيار بغداد عاصمة للسياحة الإسلامية 2028

وقال إعلام وزارة التخطيط في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الوزير محمد تميم استقبل، اليوم، زهرة سلجوق مديرة مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية في منظمة التعاون الإسلامي، والوفد المرافق لها، وذلك على هامش مشاركتها في ملتقى الإحصاء السياحي العربي الثالث المنعقد في بغداد.

وبحث الجانبان، وفق البيان، آفاق التعاون المشترك في مجالات متعددة، ولا سيما في ميدان الاستثمار السياحي، بما يسهم في تعزيز التكامل بين الدول الأعضاء في المنظمة.

كما ناقش اللقاء إمكانية اختيار بغداد عاصمة للسياحة الإسلامية لعام 2028، بالنظر إلى ما تمتلكه من إرث حضاري وفكري عربي وإسلامي، وما شهدته من تطور كبير في مختلف المجالات، وأكدت سلجوق دعم مركز البحوث لطلب العراق بهذا الشأن.

وتناول اللقاء أيضًا ترؤس العراق لمركز البحوث الإسلامية في دورة عام 2026، والتزامات العراق المالية تجاه المركز، إضافة إلى مشاركة وزارة التخطيط في اجتماعات اللجنة الإحصائية للمركز، المقرر انعقادها في العاصمة التركية أنقرة للمدة من 1–3 تشرين الأول المقبل.