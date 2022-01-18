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بغداد.. إطلاق نار على كوادر البلدية وإغلاق طريق حيوي (فيديو)

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-18T16:25:35+0000
بغداد.. إطلاق نار على كوادر البلدية وإغلاق طريق حيوي (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بتعرض كوادر أمانة بغداد لإطلاق نار أثناء تنفيذ حملة لرفع التجاوزات شرقي بغداد، فيما قطع متظاهرون غاضبون طريقاً حيوياً يربط العاصمة بالمحافظات الغربية والشمالية احتجاجاً على تدري الخدمات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "كوادر أمانة بغداد نفذت حملة لرفع التجاوزات في مدينة الصدر شرقي العاصمة، وأثناء ذلك تعرضوا لإطلاق نار من قبل المتجاوزين".

واشار الى ان "الكوادر البلدية اضطرت إلى التوقف لحين وصول قوة أمنية لتأمين سلامتهم".

وشهدت العاصمة بغداد وباقي المحافظات العراقية انطلاق حملات متواصلة لرفع التجاوزات التجارية والسكنية، وذلك على خلفية مقتل مدير بلدية محافظة كربلاء عبير الخفاجي على أحد المتجاوزين أثناء إشراف الخفاجي على حملة لرفع التجاوزات وسط المدينة.

وعلى إثر ذلك أطلقت الحكومة العراقية "حملة عبير" وباشرت الكوادر البلدية في المحافظات بحملات لرفع التجاوزات وتعرضت البعض منها لإطلاق نار واعتداءات بالضرب والتجاوز اللفظي في بغداد وبعض المحافظات.

وعلى صعيد منفصل، أبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "أهالي مدينة الشعلة شمال غربي بغداد، خرجوا بتظاهرات غاضبة احتجاجاً على تردي الخدمات، وقاموا بقطع طريق بغداد - صلاح الدين".

وتعاني معظم مناطق بغداد من تردٍ كبير وواضح في الخدمات الأساسية والبنى التحتية وبالأخص المناطق قديمة التأسيس، حيث تشترك جميعها بانعدام خدمات شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وسوء الطرق والشوارع ومياه الشرب، إلى جانب مشاكل أخرى.

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