بغداد.. طفل ينهي حياته شنقاً ومقتل منتسب أمني بطريق الخطأ

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، بأن طفلاً أقدم على الانتحار شنقاً بسبب ضغوط نفسية، فيما لقي منتسب في قوات الرد السريع مصرعه نتيجة عبثه بسلاحه داخل وحدته العسكرية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الطفل من تولد 2014 وهو طالب مدرسة وأقدم على شنق نفسه بحبل معلق بالمروحة السقفية داخل منزله ضمن منطقة الأمين شرقي بغداد، وبحسب ادعاء ذويه فأنه يعاني من ضغوط نفسية".

وأضاف أنه "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتحت تحقيق بالحادث".

وأشار المصدر إلى أن "منتسباً في فرقة الرد السريع كان داخل مقره في مطار بغداد الدولي، وأثناء عبثه بسلاحه انطلقت رصاصة بالخطأ ما أدى إلى مصرعه في الحال".

وبين أنه "تم رفع الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتحت تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".