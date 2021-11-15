بغداد.. طفلة تسرق 19 مليون دينار و10 هواتف من ذويها والامن يتحفظ عليها

شفق نيوز/ تحفظت قيادة شرطة بغداد، يوم الاثنين، على طفلة من مواليد 2006 كانت قد خرجت من منزل ذويها بسبب مشاكل معهم وبحوزتها مبلغ من المال يبلغ 19 مليون دينار عراقي بالاضافة الى 10 هواتف نقالة.

وقال المقدم عزيز ناصر الناطق باسم هيئة رعاية الطفولة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم التواصل مع ذوي الطفلة واقاربها وأخذت شرطة بغداد تعهدات بالحفاظ على الطفلة وعدم تعنيفها بسبب خروجها وتبليغ الشرطة المجتمعية بمتابعة حالتها من اجل دعمها نفسيا وايضا من اجل متابعة التزام الاهل بالتعهد".

من جانبه استقبل قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة المفرزة التي قامت بهذا "الواجب الإنساني" وقام بتكريمهم ماديا ومعنويا، بحسب البيان.