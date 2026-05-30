بغداد.. أطفال يطاردون "العيد" بألعاب هاربة من الزمن القديم (صور)

شفق نيوز- بغداد

ما تزال مناطق قلب العاصمة بغداد، والتي كانت في وقت مضى من أجمل المناطق ومركز المدينة الذي يجذب الجميع لأزقته، يفتقر إلى أبسط مقومات العيش، والخدمات التي تسعد الأهالي، وابتعد عن التطور والحداثة خاصة في أيام العيد، حيث تجتذب الأطفال، ألعاب قديمة مثل الأراجيح المدفوعة بالأيدي ليقضون فيها متعة أيام عيد الأضحى.

ومن بين تلك المناطق المهمة منطقتا الكفاح والفضل، التي جالت كاميرا وكالة شفق نيوز، في أزقتها لتوثيق لحظات العيد فيها، حيث يؤكد أهالي المنطقتين، تردي الوضع الخدمي في مناطقهم، وافتقاد وسائل الرفاهية منها الألعاب التي توفر حماية أكثر لأطفال المنطقة في الأعياد والمناسبات.

وفي هذا الصدد يقول المواطن حسين البغدادي من أهالي الكفاح، لوكالة شفق نيوز، إن "منطقتنا الكفاح بالرغم من وجود نواب يمثلونها في البرلمان وبعض مؤسسات الدولة، إلا أن المنطقة دون خدمات، والفوضى والعشوائية تسيطر عليها".

ويضيف البغدادي: "في كل عيد نصطحب أطفالنا إلى هذه الأراجيح، بمدينة الألعاب الشعبية في ساحة زبيدة، التي لا يوجد غيرها كمكان يمكنك أن تأخذ أطفالك إليه".

ويكمل البغدادي قائلاً: "نحن في عام 2026، وما زال هذا وضعنا الذي لم يتغير شيء منه، بالرغم من التطور والتكنولوجيا التي تشهدها دول المنطقة والعالم".