بغداد "صفراء موحشة".. عاصفة ترابية تعطل الحياة وتحذيرات عاجلة (صور)

شفق نيوز/ تحولت أجواء العاصمة بغداد صباح اليوم الاثنين إلى مشهد موحش، بعدما غطى الغبار الكثيف السماء والشوارع، مغيراً لون المدينة إلى الأصفر وسط أجواء خانقة.

عدسة وكالة شفق نيوز التقطت صوراً في مركز العاصمة تظهر تصاعد موجات الغبار التي أربكت حركة السير وأثرت على تنقل المواطنين، مع تدني الرؤية بشكل كبير خصوصاً في المناطق المفتوحة، بسبب نشاط الرياح العالية.

في السياق ذاته، أصدرت مديرية المرور العامة تحذيراً مهماً للسائقين، أشارت فيه إلى أن صور الأقمار الصناعية رصدت نشاطاً قوياً في الرياح السطحية الغربية، مما أدى إلى موجة غبار كثيفة خفضت مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من كيلومتر واحد في بعض المناطق.

وحذرت المديرية من احتمال امتداد الموجة خلال ساعات المساء إلى وسط وجنوب البلاد، داعية جميع مستخدمي الطريق إلى: تخفيف السرعة قدر الإمكان، استخدام الأضواء التحذيرية، ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، التوقف التام في حال انعدام الرؤية".

وكانت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي قد أصدرت تحديثاً جديداً مساء أمس الأحد، توقعت فيه استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي حتى صباح الاثنين، مع تشكل سحب ركامية رعدية فوق مناطق متفرقة وهطولات مطرية متفاوتة الشدة، يرافقها نشاط واضح للرياح المثيرة للغبار في المناطق الصحراوية والمكشوفة.

كما توقعت الهيئة أن يشهد نهار الاثنين تراجعاً في فرص الأمطار بوسط وجنوب البلاد، مع بقائها مستمرة في المناطق الشمالية، وتحول الرياح إلى شمالية غربية نشطة تؤدي إلى إثارة الغبار، مصحوبة بانخفاض ملموس في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية.

وأكدت الهيئة أن الطقس سيبدأ بالاستقرار التدريجي مساء اليوم، مع أجواء ربيعية ودرجات حرارة معتدلة ليلاً.