بغداد.. أصحاب "البسطات" في منطقة المنصور يواجهون "الشفل الأصفر بالحجارة

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، بأن حملة لرفع التجاوزات انطلقت مساءً في منطقة المنصور وسط العاصمة لإزالة "البسطات" إلا أن أصحابها واجهوا موظفي البلدية بالحجارة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "منطقة المنصور شهدت مشادات خلال حملة إزالة التجاوزات التي نفذتها بلدية المنصور وتطورت إلى قيام أصحاب البسطات برمي الحجارة على آليات البلدية".

وأشار إلى أن "موظفي البلدية لم يقوموا بإشعار القوة الأمنية الماسكة للأرض بالحملة لمرافقتهم"، مضيفاً أن "قوة من فوج طوارئ بغداد الكرخ الخامس وصلت إلى المكان وسيطرت على الوضع والحملة مستمرة".