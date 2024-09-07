بغداد.. إصابة منتسب بمشاجرة واعتقال متهم يستغل الأرصفة العامة كـ"مرائب"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بإصابة منتسب في جهاز مكافحة الإرهاب إثر مشاجرة اندلعت بينه وبين شخص آخر بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة بين شخصين أحدهما منتسب في جهاز مكافحة الارهاب تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة (مسدس) ما اسفر عن اصابة المنتسب، واعتقال الطرف الثاني ضمن حي الميكانيك في منطقة الدورة جنوبي العاصمة".

في السياق، أعلنت قيادة عمليات بغداد القبض على متهم يستغل الأرصفة العامة كـ"مرائب" لجباية الأموال بصورة غير قانونية.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "ضمن إطار القضاء على ظاهرة التجاوزات على الممتلكات العامة واستغلال المواطنين، نفذت مفارز الفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية بالإشتراك مع مفارز والاستخبارات وامانة بغداد واجب متابعة في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، حيث القي القبض على متهم يستغل الأرصفة العامة كمرائب يتم من خلالها استغلال المواطنين وجباية أموال بصورة غير قانونية من المواطنين أصحاب المركبات".

وأشارت الى "احالة المتهم اصوليا إلى الجهات المختصة".