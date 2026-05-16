بغداد.. إصابة فتاة وشاب إثر محاولتين منفصلتين لإنهاء حياتهما

أفاد مصدر في الشرطة العراقية، يوم السبت، بتسجيل محاولتين منفصلتين لإنهاء الحياة لفتاة وشاب في منطقتين متفرقتين بجانب الرصافة من العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً أقدمت على إضرام النار بجسدها داخل منزلها في منطقة المعامل شرقي بغداد، مما أسفر عن إصابتها بحروق بليغة نُقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيراً إلى أن المعلومات الأولية تعزو الحادثة إلى معاناتها من اضطرابات نفسية.

وأضاف المصدر أن حادثاً ممثلاً شُهد في منطقة الفضيلية شرقي العاصمة، حيث حاول شاب يبلغ من العمر 18 عاماً إنهاء حياته عبر تناول جرعة زائدة من العقاقير الطبية داخل منزله، ونُقل جراء ذلك إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، مبيناً أن المؤشرات الأولية تدل على إقدامه على هذا الفعل نتيجة أزمة نفسية حادة أصابته إثر وفاة شقيقه مؤخراً.