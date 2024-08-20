بغداد.. إصابة شاب أثناء عبثه بالسلاح وحالتا دهس وسقوط عاملين من مبنى عال

شفق نيوز/ شهدت العاصمة بغداد يوم الاثنين، عددا من الحوادث تنوعت ما بين اطلاق نار ودهس سقوط من مرتفع.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن ذوي شاب تولد 2006 ابلغوا عن إصابته بطلق ناري اثناء عبثه بسلاح نوع مسدس وأطلق منها رصاصة بالخطأ داخل دارهم ضمن منطقة حي الكوفة شرق العاصمة.

وتحدث المصدر عن اصابة شاب يبلغ من العمر 20 عاما نتيجة تعرضه لحادث دهس من قبل عجلة مدنية بالقرب من الشارع العام ضمن منطقة الحسينية شمالي بغداد.

وأشار ايضا إلى أنه ضمن منطقة الحسينية اصيبت امرأة تولد 1967 نتيجة تعرضها لحادث دهس بالقرب من الشركة ضمن المنطقة المذكورة اعلاه.

فيما لفت مصدرنا إلى اصابة عمال اثنين نتيجة تعرضهم لحادث سقوط من مرتفع عالي اثناء العمل بالقرب من معمل الالبان ضمن منطقة بوب الشام.