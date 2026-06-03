بغداد.. شفق نيوز توثق طرح "المجاري" مباشرة في نهر دجلة (صور)

شفق نيوز- بغداد

وثقت عدسة وكالة شفق نيوز، يوم الأربعاء، أنابيب تصريف مياه الصرف الصحي (المجاري) التي تصب مباشرة إلى نهر دجلة في منطقة جسر الأحرار وسط العاصمة بغداد.

وأظهرت المشاهد المصورة استمرار طرح المياه الثقيلة إلى مجرى النهر، فيما تشير المتابعات الميدانية إلى وجود أكثر من عشرة منافذ وأنابيب تصريف مماثلة على ضفاف دجلة داخل بغداد، تتركز أغلبها في المناطق الممتدة من باب المعظم وصولاً إلى الكرادة.

ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه التحذيرات بشأن واقع التلوث الذي يواجهه نهر دجلة وروافده داخل العاصمة وخارجها.

وكانت لجنة التحقيق النيابية المشكلة بموجب الأمر النيابي رقم 63 قد أعلنت في 29 نيسان/ أبريل 2026 رصد 24 منفذاً ومصباً مائياً ملوثاً داخل بغداد، مؤكدة أن كميات كبيرة من الملوثات ومياه الصرف تطرح في نهري دجلة وديالى، فيما وصفت واقع التلوث في نهر ديالى بالكارثة البيئية.

وسبق ذلك، في 4 نيسان/ أبريل 2026، أن أعلنت جهات محلية إيقاف عدد من مجمعات المياه في جنوب بغداد ومدينة بسماية بسبب وصول موجات مائية ملوثة وظهور بقعة زيتية في مجرى نهر دجلة، الأمر الذي تسبب بتقييد تجهيز المياه لساعات محددة، قبل أن تؤكد دائرة ماء بغداد استمرار عمل مشاريعها بصورة طبيعية داخل العاصمة.

كما حذر مرصد "العراق الأخضر" المتخصص بشؤون البيئة، مؤخراً، من أن ملايين الأمتار المكعبة من مياه الصرف الصحي تُلقى يومياً في الأنهار العراقية دون معالجة كافية، ما يشكل تهديداً متزايداً لمصادر المياه والصحة العامة.

ويؤكد مختصون في تقارير سابقة لوكالة شفق نيوز، أن استمرار تصريف المياه الثقيلة والمخلفات غير المعالجة إلى نهر دجلة يفاقم مستويات التلوث ويهدد الأمن المائي والبيئي للعاصمة بغداد والمحافظات الواقعة على امتداد مجرى النهر.