بغداد.. شرطة الشعلة تعتقل محتالين انتحلوا صفة "جمعية خيرية" لجمع الأموال

شفق نيوز- بغداد

أعلنت قيادة شرطة بغداد الكرخ، مساء اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على مجموعة تنتحل صفة "جمعية خيرية" لجمع التبرعات.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز نجدة الشعلة، بالتعاون مع مفارز الاستخبارات والقوة الماسكة للأرض، تمكنت من إلقاء القبض على مجموعة من أربعة أشخاص يجمعون التبرعات من المواطنين بحجة انتمائهم إلى مؤسسة خيرية، دون حصولهم على أي تخويل رسمي يثبت ذلك".

وبينت أن "عملية القبض جرت ضمن منطقة الخطيب أثناء ممارسة المتهمين هذا النشاط غير القانوني، واتُّخذت بحقهم الإجراءات الأصولية من قبل مفارز مركز شرطة الخطيب وبإشراف ضابط التحقيق المختص".

وأكدت القيادة على ضرورة "التأكد من الجهات المخوّلة رسمياً قبل تقديم أي تبرعات".