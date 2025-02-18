بغداد.. شاب يسقط من جسر وسيارة مسرعة تدهسه ووفاة عامل عربي بظروف غامضة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الثلاثاء، بأن شاباً سقط من أعلى جسر لتدهسه سيارة مسرعة، فيما توفي عامل عربي بظروف غامضة، كما أصيب منتسب أمني بطلق ناري بالخطأ.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً تولد 1995 سقط من أعلى جسر اللقاء في منطقة المنصور وسط بغداد، لتأتي سيارة مسرعة وتدهسه إذ لم يستطع سائقها تفادي جسد الشاب".

وأضاف أنه "تم توقيف سائق السيارة ونقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتح تحقيق بالحادث".

وفي منطقة المنصور أيضاً، ذكر المصدر أن شخصاً سوداني الجنسية يعمل حارساً داخل إحدى البنايات ضمن شارع 14 رمضان، وجُد ميتاً بظروف غامضة، مشيراً إلى نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي وفتح تحقيق بالحادث.

من جانب آخر، أفاد المصدر الأمني بأن منتسباً في وزارة الداخلية أصيب بجروح خطرة عن طريق الخطأ أثناء تنظيف سلاحه الشخصي داخل أحد مراكز الشرطة في قضاء التاجي، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.