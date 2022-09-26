بغداد.. سيارة حمل تتسبب بحادث مروع وضحايا بينهم طفلة  

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بمصرع ثلاثة أشخاص بينهم طفلة، اثر حادث سير مروع تسبب به سائق سيارة حمل في بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم بينهم طفلة، نتيجة اصطدام ثلاث عجلات بينها شاحنة حمل أمام جامعة الفراهيدي، ضمن سريع البياع باتجاه تقاطع أم الطبول، مشيرا الى وجود جرحى نقلوا الى المستشفى لتلقي العلاج.

وعزا المصدر، أسباب الحادث إلى عبور سيارة الحمل بشكل خاطئ ما أدى الى اصطدام المركبات واحتراق جزئي لإحدى العجلات، حيث تم اعتقاله واقتياده الى احد المراكز الامنية، لافتا الى تسبب الحادث بزخم مروري كبير وشبه توقف لحركة السير من مفرق الدورة باتجاه ام الطبول.