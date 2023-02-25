بغداد.. سجين يحصل على المرتبة الأولى في جامعة تكنولوجيا المعلومات

شفق نيوز / أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، حصول أحد نزلاء سجن الكرخ المركزي على المرتبة الأولى في كليته بجامعة تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، فيما بينت أن وزيري العدل والتعليم العالي اتفقا على استحداث مركز للتعليم الجامعي في السجن.

وقالت وزارة العدل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "وزير العدل خالد شواني أوعز بمكافأة نزيل في سجن الكرخ المركزي لتفوقه في الدراسة الجامعية وحصوله على المرتبة الاولى للدراسة الصباحية والمسائية في كلية معلوماتية الأعمال في جامعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".

وأضاف البيان أن "وزير العدل وباتفاق مع وزير التعليم العالي تمت المصادقة على مشروع تعليم النزلاء واستحداث مركز التعليم الجامعي في سجن الكرخ المركزي وكان أحد طلبة هذا المركز هو النزيل الفائز بالترتيب الأول عن أقرانه الطلبة غير المحكومين".