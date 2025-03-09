بغداد.. زوجة منتسب أمني تنهي حياتها لسبب مجهول وإنقاذ شاب من محاولة انتحار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الأحد، بانتحار زوجة منتسب أمني لأسباب مجهولة، فيما تم إنقاذ شاب من محاولة انتحار، شرقي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "امرأة تولد 1997 أقدمت على الانتحار داخل منزلها في منطقة بغداد الجديدة شرقي العاصمة، بإطلاق النار على نفسها من سلاح نوع مسدس عائد لزوجها وهو منتسب بالحشد الشعبي ضمن قاطع سامراء".

وأضاف أنه "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، إلا أن خبير الأدلة الجنائية له رأي آخر بالحادث ووجه بفتح تحقيق في محاولة للوصول إلى الحقيقة"، في إشارة إلى وجود شبهة جنائية.

وفي السياق، أشار المصدر إلى أن "شاباً تولد 2006 قام بطعن نفسه بواسطة سكين في رقبته ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات ضمن منطقة النعيرية شرقي العاصمة"، مضيفاً أنه "لم تعرف أسباب محاولة الانتحار".