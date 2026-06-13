بغداد.. إخماد حريق التهم 3 عجلات مدنية في المنطقة الخضراء

شفق نيوز - بغداد

أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، بأن فرق الإطفاء التابعة للمديرية تمكنت من إخماد حادث حريق اندلع داخل مرآب لوقوف السيارات في "المنطقة الخضراء" وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن النيران التهمت ثلاث عجلات مدنية، قبل أن تتمكن فرق الإطفاء التي هرعت إلى موقع الحادث في (المنطقة الدولية) فور تلقيها البلاغ، من محاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى العجلات الأخرى والمناطق المجاورة للمرآب.

وأضاف المصدر، أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية واقتصرت أضراره على الجوانب المادية، مشيراً إلى أن الجهات المختصة فتحت تحقيقاً في الحادث للكشف عن ملابساته وأسباب اندلاع الحريق.

وتضم المنطقة الخضراء المحصنة أمنياً المقار الرئيسية للحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى مقار البعثات الدبلوماسية والسفارات الأجنبية في العراق.