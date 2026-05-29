بغداد.. "خلاف عائلي" ينتهي بمقتل شخصين في أبي غريب

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بمقتل شخصين إثر هجوم مسلح استهدف عجلة مدنية ضمن قضاء أبي غريب غربي بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه عجلة يستقلها شخصان، ما أسفر عن مقتلهما في الحال، قبل أن يلوذ المنفذون بالفرار إلى جهة مجهولة.

وأضاف أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقاً بالواقعة، فيما تشير المعلومات الأولية إلى أن الحادث ناجم عن خلافات عشائرية".

وأشار المصدر، إلى أن "المنفذ الرئيس للجريمة، وهو ابن شقيق أحد الضحيتين، أقدم على قتل عمه وابن عمه، فيما تواصل الأجهزة الأمنية عمليات البحث عنه وعن الأشخاص الذين كانوا برفقته".