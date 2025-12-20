بغداد .. حملة امنية ضد الألعاب النارية ومصادرة كميات كبيرة منها مع قرب حلول أعياد الميلاد

شفق نيوز - بغداد

شرعت قوات الشرطة المحلية في جانب الرصافة من العاصمة بغداد، اليوم السبت، بتنفيذ حملة أمنية لضبط الألعاب النارية ومنع تداولها وذلك بالتزامن مع قرب حلول اعياد رأس السنة الميلادية والتي يستخدمها المحتفلون بكثرة مما تؤدي الى وقوع اصابات بين صفوفهم و حوادث حرائق في نهاية وبداية كل سنة.

وانطلقت الحملة الأمنية في منطقة الشورجة (احدى اكبر الاسواق في العاصمة العراقية)، وتهدف إلى ضبط الألعاب النارية، ومنع تداولها من قبل أصحاب المحال والبسطيات، لما تشكله من خطر على سلامة المواطنين والممتلكات العامة، وفقا لبيان صادر عن قيادة شرطة الرصافة.

ووفقا للبيان فقد أسفرت الحملة عن مصادرة كميات كبيرة من الألعاب النارية، فضلاً عن أخذ تعهدات خطية من أصحاب المحال والبسطيات بعدم بيع أو تداول هذه المواد مستقبلاً .