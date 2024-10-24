حريق كبير داخل سوق ببغداد ونيران بمبنى حكومي جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، مساء الخميس، بنشوب حريق وصفه بالكبير داخل سوق عريبة بمدينة الصدر شرقي بغداد، في وقت نشبت النيران بمبنى حكومي جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحريق التهم محالاً تجارية، وتعمل فرق الإطفاء على احتوائه.

وعلى صعيد متصل، افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، مساء الخميس بان حريقا كبيرا اصاب دائرة حكومية شمال شرق مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الحريق نشب بمدير ماء الدواية شمال شرق محافظة ذي قار"، لافتا إلى ان "فرق الدفاع المدني هرعت لمكان الحادث وقامت بإخماد النيران".

وبين المصدر، ان "السلطات الامنية فتحت تحقيقا بحادث الحريق لمعرفة أسباب اندلاعه".