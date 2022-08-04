سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

 بغداد.. حريق في كورنيش الاعظمية وآخر قرب مجمع المدائن السياحي 

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-04T04:40:22+0000
 بغداد.. حريق في كورنيش الاعظمية وآخر قرب مجمع المدائن السياحي 

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، أن 10 فرق إطفاء تمكنت من إخماد حريق في كورنيش الأعظمية ببغداد.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، "سيطرت عشر فرق إطفاء تابعة إلى مديرية الدفاع المدني على حادث حريق اندلع، فجر اليوم، داخل مساحة كبير تقدر بخمسة دونمات تحتوي على قصب وحشائش متيبسة على ضفاف نهر دجلة في كورنيش الأعظمية وسط بغداد".

وبينت أن "فرق الدفاع المدني طوقت وعزلت النيران وأبعدت خطر امتداد الحريق إلى مرسى الزوارق والألعاب الترفيهية القريبة من موقع الحادث وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية".

على صعيد متصل اشار مصدر أمني الى اندلاع حريق حشائش قرب المجمع السياحي ضمن منطقه المدائن جنوب شرق بغداد، موضحا لوكالة شفق نيوز، أن مفارز الدفاع المدني توجهت الىمنطقة الحادث لاخماد الحريق.

 

related

صور .. الدفاع المدني ينقذ 9 أشخاص و يخمد حريقا داخل بناية تجارية وسط بغداد

Date: 2022-07-14 09:13:12
صور .. الدفاع المدني ينقذ 9 أشخاص و يخمد حريقا داخل بناية تجارية وسط بغداد

بمشاركة 20 فرقة إطفاء: السيطرة على حريق الكرادة

Date: 2021-08-15 07:01:05
بمشاركة 20 فرقة إطفاء: السيطرة على حريق الكرادة

اندلاع حريق كبير داخل سوق ابو دشير جنوبي بغداد

Date: 2022-06-11 12:36:43
اندلاع حريق كبير داخل سوق ابو دشير جنوبي بغداد

اندلاع حريق في مخزن للمناديل الورقية في بغداد والدفاع المدني يستنفر

Date: 2021-06-26 10:24:57
اندلاع حريق في مخزن للمناديل الورقية في بغداد والدفاع المدني يستنفر

"السندويج بنل" يتسبب بحريق في مشاتل الاعظمية ببغداد

Date: 2022-03-30 05:35:47
"السندويج بنل" يتسبب بحريق في مشاتل الاعظمية ببغداد

خسائر فادحة بنشوب حريق "هائل" داخل معمل للعصائر شمالي بغداد .. صور

Date: 2021-07-16 12:22:59
خسائر فادحة بنشوب حريق "هائل" داخل معمل للعصائر شمالي بغداد .. صور

نشوب حريق داخل مستشفى مدينة الطب وسط بغداد

Date: 2022-05-29 08:53:24
نشوب حريق داخل مستشفى مدينة الطب وسط بغداد

ما سبب سحب الدخان السوداء في سماء العاصمة بغداد؟

Date: 2020-09-25 09:35:01
ما سبب سحب الدخان السوداء في سماء العاصمة بغداد؟