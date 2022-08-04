 بغداد.. حريق في كورنيش الاعظمية وآخر قرب مجمع المدائن السياحي 

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، أن 10 فرق إطفاء تمكنت من إخماد حريق في كورنيش الأعظمية ببغداد.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، "سيطرت عشر فرق إطفاء تابعة إلى مديرية الدفاع المدني على حادث حريق اندلع، فجر اليوم، داخل مساحة كبير تقدر بخمسة دونمات تحتوي على قصب وحشائش متيبسة على ضفاف نهر دجلة في كورنيش الأعظمية وسط بغداد".

وبينت أن "فرق الدفاع المدني طوقت وعزلت النيران وأبعدت خطر امتداد الحريق إلى مرسى الزوارق والألعاب الترفيهية القريبة من موقع الحادث وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية".

على صعيد متصل اشار مصدر أمني الى اندلاع حريق حشائش قرب المجمع السياحي ضمن منطقه المدائن جنوب شرق بغداد، موضحا لوكالة شفق نيوز، أن مفارز الدفاع المدني توجهت الىمنطقة الحادث لاخماد الحريق.