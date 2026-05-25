بغداد.. حريقان في مخزنين أحدهما للحشد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بإخماد حريقين في العاصمة بغداد، دون أي إصابات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق اندلع داخل مخزن يستخدم لخزن المواد المنزلية مشيد من مادة السندويج بنل، ضمن منطقة بغداد الجديدة".

وأضاف أن "الحادث مسيطر عليه، ولم يؤدي لأي إصابات".

وفي حادث آخر، بين المصدر أن "فرق الدفاع المدني أخمدت حادث حريق اندلع داخل كرفان مشيد من السندويج بنل عائد الى رئاسة اركان الحشد الشعبي ضمن شارع ابو نؤاس".

وتابع أن "الحادث لم يؤدي لأي إصابات، والمعلومات اشارت الى أن سبب الحادث تماس كهربائي".