بغداد.. جسر الأئمة يودع نصر الله (صور)

شفق نيوز/ توافدت حشود كبيرة منذ صباح اليوم الأحد، نحو جسر الأئمة الرابط بين منطقتي الأعظمية والكاظمية في العاصمة العراقية بغداد، للمشاركة في التشييع المركزي الرمزي لأمين عام حزب الله اللبناني، حسن نصر الله.

وامتلأت الساحات والطرق بالمشيعين من مختلف الفئات العمرية، رجالًا ونساءً، حاملين صورًا ضخمة لنصر الله إلى جانب أعلام حزب الله اللبناني، العلم اللبناني، وعلم الحشد الشعبي، مما أضفى طابعًا من الوحدة العاطفية والسياسية تجاه "زعيم المقاومة".

وعلى طول الطريق المؤدي إلى مدينة الكاظمية، رفرفت الأعلام في سماء بغداد، في مشهد يعكس تضامنًا شعبيًا وتأييدًا قويًا للموقف السياسي الذي يجسد دعم العراق للبنان في محنتها.

واعرب المشاركون في المسيرة عن ولائهم الكامل لنصر الله، مؤكدين على الروابط القوية بين البلدين في مجالات السياسة والمقاومة، ومشددين على موقفهم الثابت تجاه القضايا التي تؤمن بها هذه الجماهير.

في السياق ذاته، انطلقت في بيروت اليوم الأحد مراسم تشييع نصر الله وخليفته هاشم صفي الدين بحضور شعبي ورسمي كبير، حيث بدأت المراسم في مدينة "كميل شمعون" الرياضية، بمشاركة وفود رسمية من إيران والعراق، إضافة إلى شخصيات سياسية ودينية من مختلف دول العالم.