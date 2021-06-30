بغداد تُقر عقداً جديداً لتزويد المنطقة الشمالية بالكهرباء

شفق نيوز / أقرّ مجلس الوزراء العراقي، يوم الأربعاء، عقداً ثانياً مع شركة (قيوان) لتجهيز الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية وتعويض النقص الحاصل في إنتاج الطاقة الوطنية.

ويعاني العراق من أزمة نقص الكهرباء منذ عقود جراء الحروب المتعاقبة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد فضلا عن استشراء الفساد.

ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارة أحياناً إلى 50 مئوية.

وذكرت أمانة مجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن ذلك يأتي "بناء على توصية المجلس الوزاري للطاقـة، الذي نصّ على تجهيز الطاقة الكهربائية مـن خـلال خط (خابات – قرقـوش) بجهـد ۱۳۲ ك.ف، وبقدرة (١٠٠ـ١٥٠) ميغاواط، إضافة إلى القـدرة المتعاقـد علـى تجهيزهـا سابقـا لخطي (جمجمـال – تـازة) وخطـي (كردمـلا – دبـس)، بكمية (٣٠٠ + 15%)".

وأوضحت أن الغرض من ذلك هو "تعويـض النقـص الحاصـل بالطاقـة الكهربائية، بسبب نقص الغاز المجهـز مـن الجانـب الإيراني، واستمـرار حاجــة المنظومة الكهربائية لها".

وبموجب قرار أمانة مجلس الوزراء العراقي، فإن "الشركة العامـة لنقـل الطاقـة الكهربائيـة/المنطقـة الشماليـة التابعة لوزارة الكهرباء، تتحمل مبالـغ الضرائـب المترتبـة علـى شركـة قيـوان وينظم ذلك بالعقد المبرم بينهما".