بغداد تُسجِّل رابع حالة انتحار في غضون 24 ساعة

شفق نيوز/ سجلت مدينة بغداد، رابع حالة انتحار في غضون 24 ساعة حيث أقدم شاب على قتل نفسه بسلاح ناري وذلك في منطقة اليرموك غربي العاصمة العراقية.

وقال مصدر في الشرطة المحلية لوكالة شفق نيوز، إن شاباً يُقدَّر عمره بين 20 - 25 سنة قام بالانتحار باسلوب اطلاق النار على رأسه من سلاح نوع مسدس غير معروفة عائديته ضمن حي الداخلية في منطقة اليرموك.

هذا وقد دونت أقوال والدته التي أفادت بانه يعاني من مرض نفسي ودائما ما يقوم بتهديدها بالانتحار.