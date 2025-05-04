بغداد توقع أول عقد لجمع النفايات الصلبة دون كشف تفاصيله

شفق نيوز/ أعلن أمين بغداد عمار موسى كاظم، يوم الأحد، عن توقيع أول عقد لجمع النفايات الصلبة ضمن قاطع بلدية الكرادة، في إطار خطة متكاملة لتطوير قطاع النظافة وجمع وفرز النفايات في العاصمة.

ونقل بيان للأمانة، ورد الى وكالة شفق نيوز، عن أمين بغداد قوله إن "أمانة بغداد وقّعت اليوم أول عقد من نوعه لجمع النفايات الصلبة ضمن قاطع بلدية الكرادة، بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص المتخصصة، بحضور وكيلي أمانة بغداد للشؤون الإدارية والبلدية، ومديري دوائر العلاقات والإعلام، والتخطيط، والمنصور، والقانونية".

وأضاف أن "هذه التجربة تمثل تحولاً جديداً في إدارة ملف النفايات، بالانتقال من الإدارة المباشرة باستخدام عمال وآليات الدوائر البلدية إلى إدارة متخصصة تنفذها شركات ذات كفاءة في قطاع النظافة".

وتابع: "انطلقت التجربة في بلدية الكرادة، وستتبعها تجربة مماثلة في بلدية المنصور، إلى جانب عقود أخرى في دوائر بلدية أخرى، وسيجري تقييم شامل للتجربة لضمان نجاحها واستدامتها"، مؤكداً أن "أمانة بغداد حرصت على التعاقد مع شركات تمتلك الخبرة والإمكانات الفنية الكفيلة بإدارة هذا القطاع الحيوي".

وأشار إلى أن "هذه الخطوة تأتي ضمن خطة استراتيجية متكاملة لتطوير إدارة قطاع النظافة في بغداد، شملت في وقت سابق إحالة عقد استثمار لحرق النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية، واليوم عقد جمع ونقل النفايات، وتجارب أخرى مقبلة تتعلق بفرز النفايات والاستفادة منها، وذلك ضمن رؤية الحكومة لتحسين هذا القطاع الحيوي في العاصمة".

هذا ولم يتطرق البيان إلى تفاصيل الشركة المتعاقدة أو قيمة العقد.