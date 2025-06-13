بغداد توجه تحذيراً عاجلاً للطلاب العراقيين في إيران

شفق نيوز/ أصدرت الدائرة الثقافية العراقية في ايران التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، يوم الجمعة، تحذيراً عاجلاً للطلاب العراقيين في محافظتي قم وطهران، بسبب الضربات الجوية التي تشهدها البلاد.

وذكرت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها "تُهيب بجميع الطلبة العراقيين الدارسين في الجامعات الايرانية بضرورة البقاء في أماكن سكنهم وأقسامهم الداخلية وعدم مغادرتها في الوقت الراهن، وذلك نظراً للظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد وقطع الطرق المؤدية إلى محافظتي قم وطهران".

وأكدت أنها "تتابع المستجدات بشكل مباشر مع الجهات الإيرانية المعنية، بما في ذلك وزارة العلوم، وأنها ستوافي الطلبة بأي تعليمات أو تطورات جديدة فور صدورها"، داعية "جميع الطلبة التحلي بالهدوء، والالتزام بالتوجيهات حفاظاً على سلامتهم وأمنهم".

وأدانت الحكومة العراقية، يوم الجمعة، "الاعتداء" العسكري الذي شنته إسرائيل على أراضي إيران، داعية مجلس الأمن الدولي الى عقد اجتماع "فوري" لاتخاذ إجراءات تهدف لردع "هذا العدوان".