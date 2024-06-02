بغداد تنهي يومها على ثلاث حالات انتحار بينها داخل مبنى حكومي

شفق نيوز/ أقدم ثلاثة أشخاص على الانتحار مساء يوم الأحد، في ثلاثة حوادث منفصلة في العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن شابا له من العمر 28 عاماً أنهى حياته بإطلاق النار على نفسه من سلاح نوع مسدس حسب ادعاء ذويه، ضمن منطقة ابو منيصير في قضاء ابو غريب.

وأضاف أنه تم التحفظ على ذويه لوجود شكوك في الحادثة.

وفي حادث اخر، انتحر شاب تولد 2006 باسلوب شنق نفسه مستخدماً حبلاً معلقاً في سقف المنزل ضمن قطاع 61 في مدينة الصدر، كما اقدم منتسب في المرور على الانتحار داخل دائرته ضمن دائرة مرور الكرخ الجنوبي في الطوبجي بأسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاح نوع كلاشنكوف.