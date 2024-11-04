بغداد تمسي على حالتي انتحار لشاب وشابة

شفق نيوز/ أمست العاصمة بغداد، يوم الاثنين، على تسجيل حالتي انتحار لشاب وشابة لأسباب نفسية، في حادثين منفصلين.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بـ"انتحار شاب تولد 2008 بأسلوب حرق نفسه مستخدماً مادة النفط داخل داره ضمن منطقة الكرغولية في قضاء النهروان جنوب شرقي بغداد، وحسب ادعاء ذويه فإنه يعاني من أزمة نفسية، ولم يطلبوا الشكوى ضد أحد".

وأضاف المصدر، أن "امرأة تولد 1987 انتحرت بشنق نفسها مستخدمة قطعة قماش (شال) ملفوف على رقبتها داخل دارها ضمن منطقة الفضيلية، وحسب ادعاء ذويها فإنها تعاني من ضغوط نفسية، إلا أن خبير الادلة لم يقتنع وفتح تحقيقاً لوجود شكوك بالحادثة".