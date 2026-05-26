بغداد تلاحق "الجزر العشوائي" للمواشي

شفق نيوز- بغداد

أطلقت أمانة بغداد، يوم الثلاثاء، حملة واسعة لمتابعة ومنع عمليات الجزر العشوائي للأغنام والمواشي، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وقال المتحدث باسم أمانة بغداد، عدي الجنديل، لوكالة شفق نيوز، إن "الأمانة استنفرت جميع دوائرها البلدية لإطلاق حملة ميدانية تهدف إلى متابعة الرعاة ومنع عمليات ذبح الأغنام والمواشي خارج المجازر الرسمية".

وأوضح أن "الحملة تأتي بناءً على توجيهات أمين بغداد والمدير البلدي، لمتابعة حالات النحر العشوائي واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى".

وأضاف الجنديل، أن "الإجراءات القانونية تشمل مصادرة الأغنام والمواشي المخالفة وبيعها في المزاد العلني، بهدف الحد من تكرار هذه المخالفات".

يُذكر أن المسلمين يذبحون آلاف الأضاحي من الأغنام والمواشي عشية وصباح أول أيام عيد الأضحى، وسط تحذيرات من الجهات الصحية بضرورة الالتزام بالشروط الصحية خلال عمليات الذبح، للحد من انتشار الحمى النزفية، بعد تسجيل عدد من الإصابات في بعض المحافظات العراقية.