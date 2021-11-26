بغداد تكشف عن عودة نحو ألفين مهاجر عراقي من مينسك

شفق نيوز / كشفت وزارة الخارجية العراقية، يوم الجمعة، عن آخر مستجدات أوضاع المهاجرين العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية مع دول الاتحاد الأوروبي، فيما أوضحت سير آليات العودة الطوعية غلى أرض الوطن.

وذكر المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، في تصريح صحفي، أن الوزارة "تتابع تطوراتِ ملف المهاجرينَ العراقيين منذ منتصف حزيران 2021، وقد أجرى وزير الخارجيّة فؤاد حسين إتصالات موسّعة مع نظرائه في الإتحاد الأوروبي واستقبل عددا منهم في بغداد، إذ كان الشعور بضرورة تحقيق إستجابة وطنيّة لتوفير الأمن والسلامة للمهاجرين العراقيين وقطع الطريق أمام شبكات تهريب وإتجار البشر،التي كانت ضالعةً في هذه المخاطر".

وأضاف الصحاف، أن الوزارة أوعزت لـ"سفارتي جمهوريّة العراق في موسكو ووارشو بإيفاد الفِرَق الدبلوماسيّة إلى أماكن تواجد المهاجرين وتقديم الدعم اللازم لهم والتنسيق مع السلطات في بيلاروسيا،ليتوانيا،لاتفيا وبولندا".

ومع تصاعد الهجرة مؤخراً، أكد المتحدث باسم الخارجية العراقية، حرص الوزارة على "التنسيق العاجل مع الجهات الوطنية وأخذ زمام المبادرة، ونجحت حتى الان من إعادة المهاجرين ضمن رحلات إجلاء إستثنائية وعبر جهود نسقتها الوزارة مع الخطوط الجوية العراقية".

وأوضح الصحاف، أن "الرحلات الأولى ضمت (431) والثانية (176) والثالثة (435) والرابعة ستكون مساء اليوم (431) والخامسة ستكون يوم غد وتُقل (430)، ليكون مجموع العائدين طوعيّاً(1894).

وخلص إلى القول إن "وزارة الخارجية تستمر في جهودها التي وعدت بها لإتمام مسار العودة الطوعيّة،حرصاً منها على توفير أعلى إستجابة ممكنة،لأمن وسلامة المهاجرين".