سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بغداد تكشف عن عودة نحو ألفين مهاجر عراقي من مينسك

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-26T11:28:31+0000
بغداد تكشف عن عودة نحو ألفين مهاجر عراقي من مينسك

شفق نيوز / كشفت وزارة الخارجية العراقية، يوم الجمعة، عن آخر مستجدات أوضاع المهاجرين العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية مع دول الاتحاد الأوروبي، فيما أوضحت سير آليات العودة الطوعية غلى أرض الوطن.

وذكر المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، في تصريح صحفي، أن الوزارة "تتابع تطوراتِ ملف المهاجرينَ العراقيين منذ منتصف حزيران 2021، وقد أجرى وزير الخارجيّة فؤاد حسين إتصالات موسّعة مع نظرائه في الإتحاد الأوروبي واستقبل عددا منهم في بغداد، إذ كان الشعور بضرورة تحقيق إستجابة وطنيّة لتوفير الأمن والسلامة للمهاجرين العراقيين وقطع الطريق أمام شبكات تهريب وإتجار البشر،التي كانت ضالعةً في هذه المخاطر".

وأضاف الصحاف، أن الوزارة أوعزت لـ"سفارتي جمهوريّة العراق في موسكو ووارشو بإيفاد الفِرَق الدبلوماسيّة إلى أماكن تواجد المهاجرين وتقديم الدعم اللازم لهم والتنسيق مع السلطات في بيلاروسيا،ليتوانيا،لاتفيا وبولندا".

ومع تصاعد الهجرة مؤخراً، أكد المتحدث باسم الخارجية العراقية، حرص الوزارة على "التنسيق العاجل مع الجهات الوطنية وأخذ زمام المبادرة، ونجحت حتى الان من إعادة المهاجرين ضمن رحلات إجلاء إستثنائية وعبر جهود نسقتها الوزارة مع الخطوط الجوية العراقية".

وأوضح الصحاف، أن "الرحلات الأولى ضمت (431) والثانية (176) والثالثة (435) والرابعة ستكون مساء اليوم (431) والخامسة ستكون يوم غد وتُقل (430)، ليكون مجموع العائدين طوعيّاً(1894).

وخلص إلى القول إن "وزارة الخارجية تستمر في جهودها التي وعدت بها لإتمام مسار العودة الطوعيّة،حرصاً منها على توفير أعلى إستجابة ممكنة،لأمن وسلامة المهاجرين".

related

العراق يعلن عودة 617 مهاجراً من "حدود الموت"

Date: 2021-11-25 18:16:53
العراق يعلن عودة 617 مهاجراً من "حدود الموت"

عشية رمضان.. ازدحام مروري خانق في العاصمة بغداد

Date: 2021-04-12 14:45:04
عشية رمضان.. ازدحام مروري خانق في العاصمة بغداد

السفارة التركية تستفتي العراقيين بشأن سعر تأشيرة الدخول لبلادها

Date: 2019-06-29 15:43:51
السفارة التركية تستفتي العراقيين بشأن سعر تأشيرة الدخول لبلادها

حادث سير مروع بين 6 سيارات يؤدي لوفاة 6 أشخاص وجرح آخرين (فيديو)

Date: 2021-08-01 09:10:09
حادث سير مروع بين 6 سيارات يؤدي لوفاة 6 أشخاص وجرح آخرين (فيديو)

بالصور.. 15 فرقة تقتحم حريقاً وتنجح بإخماده وسط بغداد

Date: 2021-04-02 15:43:32
بالصور.. 15 فرقة تقتحم حريقاً وتنجح بإخماده وسط بغداد

"نصف مليون جرعة".. أول شحنة من اللقاح الصيني في طريقها إلى بغداد

Date: 2021-05-31 08:20:56
"نصف مليون جرعة".. أول شحنة من اللقاح الصيني في طريقها إلى بغداد

نصف بغداد تسجل نحو 1000 إصابة جديدة بكورونا

Date: 2021-02-19 09:58:25
نصف بغداد تسجل نحو 1000 إصابة جديدة بكورونا

تعافي 14 مصابا بفيروس كورونا بينهم طيار روسي في بغداد والنجف

Date: 2020-05-09 12:51:10
تعافي 14 مصابا بفيروس كورونا بينهم طيار روسي في بغداد والنجف