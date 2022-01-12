بغداد تقلص دوام دوائرها مع عودة ارتفاع الاصابات بكورونا وتفشي المتحور الجديد

شفق نيوز/ قررت الحكومة المحلية في العاصمة بغداد يوم الأربعاء اللجوء إلى إجراء تقليص الدوام الرسمي في الدوائر التابعة لها مع عودة ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا وتفشي المتحور الجديد "أوميكرون".

ووفقا لكتاب رسمي مذيل بتوقيع مدير مكتب محافظ بغداد مهند شاكر حميد تم تعميمه على دوائر المحافظة، فإنه "نظراً للظروف السائدة، وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا (أوميكرون)، وللالتزام بالإجراءات الوقائية الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية نسب المحافظ ان يكون دوام الموظفين (50%) من الدوام الرسمي".