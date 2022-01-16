سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بغداد تقترح على طهران تنظيم دورات لتعليم اللغة الفارسية في الجامعات العراقية

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-16T05:58:32+0000
بغداد تقترح على طهران تنظيم دورات لتعليم اللغة الفارسية في الجامعات العراقية

شفق نيوز/ أقترح مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي اسعد غني جهاد الخزاعي، تنظيم دورات لتعليم اللغة الفارسية في الجامعات العراقية بالتعاون مع جامعة "الامام الرضا" الدولية.

جاء ذلك خلال إجتماع الخزاعي بمسؤولي جامعة "الامام الرضا" الدولية في مدينة مشهد (بمحافظة خراسان الرضوية شمال شرق ايران)، حسبما ذكرته وكالة "إيرنا" في خبر نشرته اليوم الأحد.

وأضافت أن الخزاعي أبدى استعداد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية لتطوير التعاون العلمي والبحثي مع هذه الجامعة، قائلا: ان الانشطة العلمية والبحثية المشتركة يمكن ان تتم في مختلف المجالات من ضمنها تبادل الاساتذة، وانجاز رسائل التخرج المشتركة، وتنظيم المؤتمرات العلمية المشتركة، واقامة دورات تعليمية وبحثية قصيرة ومتوسطة الأمد.

ووفقا للخبر فإن المسؤول العراقي أعرب امله بان "تصبح الظروف ملائمة ليعود التعليم كما كان حضوريا بدلا عن التعليم عن بعد الكترونيا بسبب تفشي فيروس كورونا، بغية المزيد من التفاعل بين الاساتدة والطلبة الجامعيين في البلدين".

واعتبر الخزاعي "تنمية العلاقات العلمية مع ايران من سياسات وزارة التعليم العالي العراقية، معلنا عن اعطاء المنح الدراسية للطلبة الجامعيين الايرانيين للتحصيل في الجامعات العراقية"، وفقا لـ"إيرنا".

related

العراق يمنع دخول العاب اطفال محرضة على العنف قادمة من إيران

Date: 2019-05-23 13:21:52
العراق يمنع دخول العاب اطفال محرضة على العنف قادمة من إيران

ايران تراقب حدودها مع العراق بالطائرات المسيرة

Date: 2019-09-08 12:35:27
ايران تراقب حدودها مع العراق بالطائرات المسيرة

العراق يشرع بتأهيل سد تخزيني على الحدود الإيرانية

Date: 2021-12-09 08:16:46
العراق يشرع بتأهيل سد تخزيني على الحدود الإيرانية

تحذيرات من إنخفاض درجات الحرارة وإندفاع سيول صوب العراق

Date: 2020-11-12 08:56:30
تحذيرات من إنخفاض درجات الحرارة وإندفاع سيول صوب العراق

العراق يغلق حدوده البرية مع إيران خلال زيارة الأربعين

Date: 2021-09-08 11:35:43
العراق يغلق حدوده البرية مع إيران خلال زيارة الأربعين

دخول 600 ألف زائر ايراني للعراق

Date: 2019-10-05 09:16:19
دخول 600 ألف زائر ايراني للعراق

صور .. العراق يتسلم وجبة جديدة من اسطوانات الاوكسجين من ايران

Date: 2020-07-05 14:47:30
صور .. العراق يتسلم وجبة جديدة من اسطوانات الاوكسجين من ايران

روحاني يعلن اغلاق جميع المعابر الحدودية مع العراق أمام الزوار

Date: 2020-10-03 07:56:18
روحاني يعلن اغلاق جميع المعابر الحدودية مع العراق أمام الزوار