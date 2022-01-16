بغداد تقترح على طهران تنظيم دورات لتعليم اللغة الفارسية في الجامعات العراقية

شفق نيوز/ أقترح مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي اسعد غني جهاد الخزاعي، تنظيم دورات لتعليم اللغة الفارسية في الجامعات العراقية بالتعاون مع جامعة "الامام الرضا" الدولية.

جاء ذلك خلال إجتماع الخزاعي بمسؤولي جامعة "الامام الرضا" الدولية في مدينة مشهد (بمحافظة خراسان الرضوية شمال شرق ايران)، حسبما ذكرته وكالة "إيرنا" في خبر نشرته اليوم الأحد.

وأضافت أن الخزاعي أبدى استعداد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية لتطوير التعاون العلمي والبحثي مع هذه الجامعة، قائلا: ان الانشطة العلمية والبحثية المشتركة يمكن ان تتم في مختلف المجالات من ضمنها تبادل الاساتذة، وانجاز رسائل التخرج المشتركة، وتنظيم المؤتمرات العلمية المشتركة، واقامة دورات تعليمية وبحثية قصيرة ومتوسطة الأمد.

ووفقا للخبر فإن المسؤول العراقي أعرب امله بان "تصبح الظروف ملائمة ليعود التعليم كما كان حضوريا بدلا عن التعليم عن بعد الكترونيا بسبب تفشي فيروس كورونا، بغية المزيد من التفاعل بين الاساتدة والطلبة الجامعيين في البلدين".

واعتبر الخزاعي "تنمية العلاقات العلمية مع ايران من سياسات وزارة التعليم العالي العراقية، معلنا عن اعطاء المنح الدراسية للطلبة الجامعيين الايرانيين للتحصيل في الجامعات العراقية"، وفقا لـ"إيرنا".