بغداد تفتح طريقاً سريعاً نحو الجنوب "طال انتظاره".. بشرط (صور)

شفق نيوز/ افتتحت السلطات العراقية، صباح اليوم الأربعاء، طريقا سريعا "طال انتظاره" يربط العاصمة بغداد نحو محافظات الفرات الاوسط والجنوبية، واشترطت عدم مرور عجلات الحمل.

وذكر مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إنه تمت المباشرة بفتح الطريق الذي يربط بغداد بالمحافظات الجنوبية والذي يحمل اسم (طريق العدوانية الجديد) خلال مراسيم بحضور رئيس الوزراء ومدير المرور العامة وقادة امن، موضحا أن الطريق يبدأ من تقاطع مصفى الدورة باتجاه علوة الرشيد ومنطقة كرارة.

وبين المصدر، أن السلطات منعت مرور مركبات الحمل على هذا الطريق، موضحا أن العجلات الممنوعة هي 3 طن فما فوق.

من جانبه ذكر المكتب الاعلامي، لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الاخير افتتح طريق الدورة - اليوسفية للمرور السريع جنوب بغداد، بطول 14.5 كلم، وتقاطع بغداد الجنوبي، وبين أنه يضم مجسّرين ومقتربات بأربعة مسارات.

وفي الصدد، قال وزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني، أن الطريق مخطط له من العام 1980، إلا أن العمل به بدأ في العام 2014 وعاد للتلكؤ، ليتم المباشرة به بشكل فعلي العام 2019، مبينا أن سيفك الازدحامات في بغداد و سيحيي الكثير من مناطق العاصمة.

وأوضح ريكاني، أنه خلال أسبوعين ستتم المباشرة بتنفيذ 30 مشروعا في الطرق الخارجية للمحافظات.

بدوره قال رئيس لجنة الخدمات النيابية علي الحميداوي، إن الطريق المفتتح سيفك الاختناقات المرورية بنسبة 50 بالمئة من جانبي الكرخ والرصافة والمداخل الجنوبية لبغداد، مشيرا الى أن لجنته ستعمل على مراقبة عمل المشاريع الخدمية الاستراتيجية التي تنفذها الشركات المتعددة بغية الوصول لخدمة أكبر في عموم البلاد.

وأمس الثلاثاء، أبلغ العميد الدكتور زياد القيسي مدير اعلام المرور، وكالة شفق نيوز، إن افتتاح طريق اليوسفية - الدورة سيكون بدءا من تقاطع مصافي الدورة باتجاه كرارة، ثم عرب جبور وصولا الى الخط السريع الذي يربط بغداد بالمحافظات الجنوبية، وأوضح أن هذا سيرفع كثيراً معاناة المواطنين ويخفف الزخم المروري.