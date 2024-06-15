بغداد تفتح أبواب متنزه الزوراء "مجانا" وتهيئ نحو 140 حديقة بالعيد

شفق نيوز/ أعلنت أمانة بغداد، يوم السبت، عن فتح أبواب الدخول إلى متنزه الزوراء مجانا، وإنشاء وتطوير قرابة 140 حديقة ومتنزه في عموم العاصمة لاستقبال المواطنين خلال أيام عيد الاضحى.

وفي بيان لأمانة بغداد أكد على "افتتاح ابواب المتحف البغدادي طيلة أيام عطلة عيد الاضحى المبارك فضلا على تنظيف وغسل محيط الجوامع والحسينيات لإقامة صلاة العيد، اضافة الى استنفار جميع ملاكاتها العاملة لتقديم الخدمات طيلة مدة العيد".

واضاف البيان أن أمين بغداد شدد على "انسيابية الدخول والخروج من متنزه الزوراء وادامة نظافة المتنزه وجميع الحدائق والمتنزهات في عموم العاصمة فضلا عن فتح أبوابها حتى ساعات متأخرة من الليل اضافة الى التأكد من صيانة اجهزة الانارة كافة في شوارع و ساحات وتقاطعات و الجسور والمجسرات لبيان جمالية العاصمة".

واوعز الى دائرة ماء بغداد "لتشغيل مشاريع الماء كافة بالطاقة القصوى لتغطية الاحتياج المتزايد للمواطنين طيلة مدة عطلة العيد فضلا عن متابعة التشغيل المستمر للطاقة الكهربائية مع الجهات المعنية في وزارة الكهرباء لضمان التشغيل المستمر".