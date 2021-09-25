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بغداد تعيد فتح طرقها تدريجياً بعد عبور الزائرين

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-25T12:04:59+0000
بغداد تعيد فتح طرقها تدريجياً بعد عبور الزائرين

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم السبت، اعادة فتح طرق العاصمة المغلقة بعد ايام من غلقها لتأمين عبور الزائرين القادمين من مختلف المدن والمتوجهين مشياً على الاقدام الى مدينة كربلاء.

وأفاد بيان لإعلام قيادة العمليات، ورد إلى وكالة شفق نيوز، بأن  قائد عمليات بغداد أوعز بفتح الطرق تدريجياً ضمن حدود العاصمة لتسهيل حركة المواطنين ودخول البضائع والمواد الغذائية.

وأغلقت القوات الامنية يوم الخميس الثالث والعشرين من ايلول الجاري، عددا من طرق العاصمة بغداد لدواع قالت انها "امنية" لسلامــة المواكب الحسينية والزوار .

ويحي الزائرون الشيعة، سنويا مراسم زيارة الإمام الحسين في العشرين من شهر صفر، وذلك عبر توجه عدد كبير منهم مشياً على الأقدام باتجاه مرقده في مدينة كربلاء.

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