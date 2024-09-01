بغداد تعلن عطلة بعد منتصف الليل

شفق نيوز/ أعلن محافظ بغداد، فجر الاثنين، عن تعطيل الدوام الرسمي في ذكرى وفاة نبي الإسلام محمد.

وقال محافظ بغداد عبد المطلب العلوي في بيان، إن قرار العطلة جاء بعد تصويت لمجلس المحافظة، ويشمل جميع الدوائر التابعة للحكومة المحلية في العاصمة.

وفاة نبي المسلمين محمد بن عبد الله كانت في السنة 11 هـ يوم الاثنين بحسب أغلب المصادر، ولكن الآراء تضاربت في تحديد شهره وساعته. فمن أهل السنة من يعتقد بأن الرسول قبض في شهر ربيع الأول، بينما الشيعة تعتقد أنه كان في شهر صفر اليوم الثامن والعشرين.