بغداد تعلن أعداد النازحين والمختطفين الإيزيديين: مكتب نيجيرفان بارزاني حرّر عدداً كبيراً منهم

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة العراقية، يوم الجمعة، عن أعداد النازحين والمختطفين من المكون الايزيدي، في حين أشارت الى أن المكتب الخاص لرئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني حرّر عدداً كبيراً من المختطفات الايزيديات.

ويُحيي أبناء الديانة الإيزيدية في السادس من تشرين الأول في كل عام مراسيم "عيد جما"، الذي يعتبر أحد أعرق الأعياد الدينية في كوردستان والعالم، في وقت لا يزال يعاني الكثير منهم من النزوح في المخيمات، والآخر في البحث عن مصير أقربائهم المفقودين إبان هجوم تنظيم داعش عليهم في شهر آب 2014.

ويقول مستشار رئيس الوزراء لشؤون الإيزيديين، خلف سنجاري، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك أكثر من 185 ألف إيزيدي لا يزال نازحاً في المخيمات، إلى جانب نحو 3 آلاف مختطف لدى داعش"، مبيناً أن "التنظيم الإرهابي اختطف أكثر من 6400 من الفتيات والنساء والأطفال الايزيديين بعد هجومه على سنجار قبل 9 سنوات".

وأضاف سنجاري، أن "رئيس الوزراء شكل لجنة خاصة بالبحث عن المختطفين الإيزيديين حسب أمر ديواني، مكوّنة من مستشاري رئيس الوزراء وأعضاء من وزارة الخارجية والأجهزة الامنية والمديرية العامة لشؤون الناجيات".

وتابع، أن "حكومة السوداني مستمرة بتنفيذ قانون الناجيات الإيزيديات وفي عمليات تحريرهم"، لافتاً إلى أن "المكتب الخاص لنيجيرفان بارزاني حرّر عدد كبير من المختطفات".

وأكد على ضرورة "عودة الاستقرار والاعمار الى قضاء سنجار لإعادة النازحين، وتكثيف الجهود لإعادة المختطفين إلى ذويهم".

ويمثّل عيد جما أحد أبرز المناسبات الدينية الإيزيدية، إذ تتوجه آلاف العوائل الإيزيدية من داخل العراق وخارجه الى معبد لالش النوراني في قضاء شيخان شرقي محافظة دهوك، للمشاركة في طقوس العيد التي يحييها رجال الدين باللغة الكوردية وذلك استناداً إلى النصوص الدينية المثبتة باللغة ذاتها وتستمر أسبوعاً كاملاً.