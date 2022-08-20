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بغداد تعلن رفع 60 ألف م 3 من الركام من معسكر الرشيد لجعله مسطحاً أخضر

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-20T15:25:27+0000
بغداد تعلن رفع 60 ألف م 3 من الركام من معسكر الرشيد لجعله مسطحاً أخضر

شفق نيوز/ اعلن امين بغداد عمار موسى كاظم، السبت، عن انجاز رفع اكثر من ٦٠ الف م٣ من الركام عن ارض معسكر الرشيد وتهيئة المقطع الاول بمساحة ١٠٠ الف م٢ لزراعته كمسطح اخضر .

و قال امين بغداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "امانة بغداد باشرت فور توجيه رئيس مجلس الوزراء بتحويل ارض معسكر الرشيد لمسطح أخضر واماكن ترفيهية لأهالي العاصمة ".

واضاف ان " امانة بغداد والجهد الساند من الوزارات الاخرى شارفت على انجاز تهيئة المقطع الاول بمساحة ١٠٠ ألف م٢ لزراعته كمسطح اخضر بعد رفع ٦٠ ألف م٣ من الانقاض المتراكمة منذ عام ٢٠٠٣ ".

وتابع كاظم ان "هناك اجراءات ادارية باشر بها مكتب رئيس مجلس الوزراء لتخصيص عائدية ارض المعسكر التابعة لوزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الدفاع مع الحفاظ على المستشفى العسكري والقاعدة الجوية ".

وبين ان " امانة بغداد ستباشر قريباً بتهيئة مقطعين آخرين من ارض المعسكر عبر رفع الانقاض والتسوية والتهيئة لأعمال الزراعة ".

مشيراً الى ان " هذه الجهود تعد خطة أولية لتهيئة ارض المعسكر استعداداً للتعاقد مع مكتب استشاري لاعداد رؤية وتصاميم متكاملة تتضمن عدة فعاليات ترفيهية مهمة ستشرع بتنفيذها امانة بغداد ايضاً ".

وتابع أمين بغداد بالقول إن "الاعمال الجارية حالياً في معسكر الرشيد هي بجهود ذاتية من امانة بغداد بعد تحشيد جهد آلي من دوائرها الى جانب الجهد الآلي الساند من وزارتي الدفاع والنفط ".

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