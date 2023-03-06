بغداد تعلن إجلاء 82 عراقياً عبر رحلتين بريَّة من تركيا

شفق نيوز/ أعلنت السفارة العراقية في أنقرة، يوم الإثنين، إجلاء 82 مواطناً عراقياً عبر رحلتين بريَّة من تركيا الى العراق.

وقال السفير العراقية في أنقرة، ماجد اللجماويّ، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الرحلة الأولى كانت من مركز الإيواء في أنقرة، وعلى متنها نحو (20) مواطنا عراقيّا تم إجلاؤهم من مناطق الزلزال إلى أنقرة".

وأوضحت ان "الرحلة الثانيَّة كانت من مُحافظة أضنة وعلى متنها نحو (62) مواطناً عراقيّاً حيث قامت السفارة بإصدار جوازات العبور الخاصة بهم من أجل تسهيل عودتهم إلى العراق بناءً على رغبتهم".

وذكرت وزارة الخارجية العراقية، يوم السبت ( 25 / 2 / 2023) أن عدد المواطنين العراقيين الذين تم اجلاؤهم من المناطق المنكوبة الى انقرة بلغ ( 127) عراقيا.