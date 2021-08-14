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بغداد تعلن القبض على قاتل مواطن عراقي في دمشق

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-14T12:44:32+0000
بغداد تعلن القبض على قاتل مواطن عراقي في دمشق

شفق نيوز/ أعلنت السفارة العراقية في سوريا، يوم السبت، عن تفاصيل جديدة بشأن المواطن العراقي الذي قتل الأسبوع الماضي.

وذكرت السفارة، بحسب وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، أن "الأجهزة الأمنية في سوريا ألقت القبض على قاتل المواطن العراقي (مازن راضي) الذي قتل الأسبوع الماضي، في منطقة جرمانا بريف دمشق".

وأوضحت الوثيقة، أن "عملية إلقاء القبض على القاتل، تمت بعد تشكيل خلية متابعة بين وزارة الخارجية العراقية، ووزارتي الخارجية والداخلية السورية".

وكان أهالي مدينة الرمادي قد شيعوا أمس الجمعة، جثمان المغدور (مازن راضي) الذي قتل في سوريا على يد أشخاص مجهولين حاولوا سرقة أموالِه وفق مصدر محلي.

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