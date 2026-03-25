بغداد تعلن استحداث قضاء الدورة.. وثيقة

شفق نيوز- بغداد

أظهرت وثيقة رسمية، اليوم الأربعاء، موافقة رئيس مجلس محافظة بغداد عمار الحمداني، على استحداث قضاء الدورة، جنوبي العاصمة.

وبحسب الوثيقة الصادرة عن وزارة التخطيط والموجهة إلى مكتب محافظ بغداد، فإن الكتاب يستند إلى مخاطبة مكتب رئيس مجلس الوزراء بشأن إمكانية تحويل منطقة الدورة التابعة إلى ناحية المأمون إلى قضاء ضمن محافظة بغداد.

وتشير الوثيقة إلى أن ناحية المأمون تُعد إحدى نواحي قضاء الكرخ وتقع ضمن حدود أمانة بغداد، مع تحديد حدودها الإدارية من الشمال قضاء الرصافة والكرخ، ومن الجنوب قضاء المحمودية، ومن الشرق نهر دجلة، ومن الغرب ناحية المنصور.

كما تتضمن تفاصيل الحدود الإدارية لمنطقة الدورة المراد رفع درجتها إلى قضاء، إضافة إلى المقاطعات التي يتكون منها القضاء المقترح، بينها الدورة وكرارة وأم العصافير وأجزاء من أبو دشير والحيب الجنوبي والحيب الشرقي، فضلاً عن عدد من المحلات السكنية المحددة بالأرقام.

وتُظهر الوثيقة توقيع رئيس مجلس محافظة بغداد مرفقاً بعبارة "إجراء اللازم"، في إشارة إلى الموافقة على المضي بإجراءات استحداث قضاء الدورة ضمن التقسيمات الإدارية لمحافظة بغداد.