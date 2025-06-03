بغداد تعتمد العباءة الزينبية لباساً رسمياً

شفق نيوز/ قرر مجلس محافظة بغداد، يوم الثلاثاء، اعتماد "العباءة الزينبية" لباساً رسمياً في العاصمة العراقية.

أعلنت ذلك رئيس لجنة البيئة في مجلس محافظة بغداد هدى جليل العبودة، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، مبينة أن ذلك يأتي لتعزيز الاحترام والوقار والحشمة، خاصة داخل القاعات الامتحانية، بعد تقديم طلب التصويت على اعتماد العباءة الزينبية كلباس رسمي معتمد ومقدر.

وقرر مجلس محافظة بغداد اعتماد العباءة الزينبية كزي رسمي ضمن المحافظة، وفق العبودة.